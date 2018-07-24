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Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

Sütlüce'de inşaat kazısından kaynaklanan toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor.

DHA | 24.07.2018 - 11:53..
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Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Bina tahliye edilirken polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde, iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi devam ediyor.

Sütlüce'de çökme tehlikesi bulunan bina havadan görüntülendi ViDEO

BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

Binanın sahibi Emin Ertürk, bir açıklama yaparak, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi.

Binanın tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

Beyoğlu'nda toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

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