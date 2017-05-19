BGMK'dan Avrupa'ya uyarı: IŞİD'ciler geri dönüyor

Jean-Paul Laborde AB yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bu yıl Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrayan IŞİD militanlarıyla karşı karşıya kalacağını, bu sefer dönecek olan militanların savaşa zorlandıkları için öncekilerden daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Laborde, son 1 yılda Avrupa'ya geri dönen yabancı terörist sayısının yüzde 33 oranında arttığını kaydetti.

'DAHA KARARLI, DAHA DENEYİMLİ VE DAHA BECERİKLİLER'

Batı Avrupa'daki tehdit seviyeleri, son 2 yılda onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılar da hesaba katılarak birçok ülkenin sınırlarını koruma yeteneğinden endişe duyulması nedeniyle de yüksek seviyelerde. Avrupa'ya dönmek isteyen yabancı militanların, daha öncekilere kıyasla şimdi çok daha 'tehlikeli' olduğunu vurgulayan Laborde, "Ortalama olarak bu insanlar daha kararlı, daha deneyimli ve daha becerikli" şeklinde konuştu.

'SEYAHAT KISITLAMALARINA RAĞMEN DÖNEBİLİRLER'

AB ülkelerinde uygulanan seyahat kısıtlamalarının yabancı terörist akışını önemli ölçüde azaltmayı başardığını ifade eden Laborde, "Seyahat kısıtlamalarına rağmen, muhtemelen sınırlardan geçip (AB) ülkelerine geri dönen çok sayıda terörist savaşçı olacaktır." dedi.

Birleşmiş Milletler'in hükümetlerden derlediği verilere göre, Avrupa'dan Ortadoğu'daki savaşlara katılan 30 bin civarındaki yabancı teröristin yüzde 40 ila 50'sinin, IŞİD kontrolü altındaki bölgelerden ayrıldığı tahmin ediliyor.

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