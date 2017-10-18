Adana'nın Merkez İlçesi'ndeki Şakirpaşa İlkokulu'nda ismi açıklanmayan bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisinden 'D' harfini yazmasını istedi. Erkek öğretmen, minik öğrenciye 'D' harfini gösterdi; ancak öğrenci, bu harfi yazmakta zorlandı.

Öğrencisini 'D harfi'ni yapamadığı için dövdü

YAPAMAYINCA ŞİDDETE BAŞVURDU

Yaklaşık 2 dakika boyunca öğrencisine 'D' harfini yazdırmaya çalışan öğretmen, önce öğrencinin sırtına birkaç kez eliyle vurdu. Ardından öğrencinin elini tutarak, harfi yazdırdı. Buna rağmen harfi yazamayan erkek öğrencinin başına vuran öğretmen, kazağından tutup, savurduğu öğrenciyi sırasına gönderdi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bunlar yaşanırken, o sırada sınıfta bulunduğu ileri sürülen başka bir öğretmen dayak anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya paylaşılan görüntüler üzerine Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, soruşturma başlattı. İsmi açıklanmayan öğretmen ise açığa alındı.