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Boğaziçi'ndeki 9 terör yandaşı tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin şehitlerini anmak için stant açan öğrencilere saldırıda bulunduğu iddiasıyla 15 öğrenci gözaltına alınmıştı.

AA | 03.04.2018 - 21:40..
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Boğaziçi'ndeki 9 terör yandaşı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüphelinin işlemleri sona erdi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, şüphelilerden 9'nun ''PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Boğaziçi'ndeki 9 terör yandaşı tutuklandı

Boğaziçi'ndeki 9 terör yandaşı tutuklandı

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