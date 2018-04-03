Boğaziçi'ndeki 9 terör yandaşı tutuklandı

1 MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulunda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

2 FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

3 MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira Öneri verilse de 5 bin liralık butonun alınmaması ve seçimlerde manuel olarak sayım yapılması, "seçim şaibeli" tartışmalarını ortaya çıkardı. Sezen Aksu 5 bin lira alınamamasına tepki gösterdi.

4 Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

5 ABD'nin seyyar silah deposu taşındı ABD'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı.

6 Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye'ye faydası İstanbul'un elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek olan santral, Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım özelliğini taşıyor.