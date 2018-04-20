Bolu'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana gelen kazda, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (27) idaresindeki 46 LB 773 plakalı tır, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmek istemesi üzerine yavaşladı.
KAYGAN ZEMİN KAZA GETİRDİ
Mehmet K.’nın kullandığı tırın yavaşlamasıyla aynı istikamette ilerleyen Emre E.’nin (29) kullandığı 81 EG 736 plakalı tır, yerlerin de kaygan olması nedeniyle duramayarak hızla önündeki tıra çarptı.
Kazada, Emre E.’nin kullandığı tırın sürücü kısmı hurdaya dönerken, Emre E. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.