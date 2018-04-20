taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0757
EURO
5,0055
ALTIN
175,05
PETR
73,9500

Bolu'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda bir tır önde seyreden tıra çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA | 20.04.2018 - 21:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana gelen kazda, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet K. (27) idaresindeki 46 LB 773 plakalı tır, önünde seyreden otomobilin ani bir kararla yavaşlayarak yol üzerindeki dinlenme tesisine girmek istemesi üzerine yavaşladı.

KAYGAN ZEMİN KAZA GETİRDİ

Mehmet K.’nın kullandığı tırın yavaşlamasıyla aynı istikamette ilerleyen Emre E.’nin (29) kullandığı 81 EG 736 plakalı tır, yerlerin de kaygan olması nedeniyle duramayarak hızla önündeki tıra çarptı.

Kazada, Emre E.’nin kullandığı tırın sürücü kısmı hurdaya dönerken, Emre E. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Bolu'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kars'a Nisan karı yağdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan kar yağışı, vatandaşlara Nisan sürprizi yaşattı.
Hatay'da 2 El Nusra üyesi tutuklandı
Hatay'da DEAŞ ve El Nusra militanlarına karşı operasyon düzenlendi. Altınözü'de yakalanan 2 El Nusra militanı tutuklandı
FETÖ'nün Türk Telekom'u işgal davasında karar
Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin darbe davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Antalya'da araç alev alev yandı
Antalya Alanya'da seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan araç küle döndü. Araç içindeki sürücüyü ise vatandaşlar son anda içeriden çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

779
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

451
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

161
Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

Çipras'ın Meis ziyareti alay konusu oldu

52
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

172
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var

326
Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında seçim görüşmesi

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM