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Bozdağ: Cumhurbaşkanı TBMM'yi feshederse kendisi de gider

Adalet Bakanı Bozdağ, yeni sistemde cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimini de yenilemesi kuralını hatırlattı.

08.02.2017 - 22:41
  1. Haberler
  2. Politika

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa'nın 116. maddesine göre, cumhurbaşkanının belli şartların varlığı halinde TBMM seçimlerini yenileyebileceğini anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimini de yenilemesi kuralı ilk defa konuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, TBMM'nin seçim kararı alarak Cumhurbaşkanı seçimini yenilemesi kuralı ilk defa anayasaya konuyor.

Bozdağ: Cumhurbaşkanı TBMM'yi feshederse kendisi de gider

TBMM DE CUMHURBAŞKANINI FESHEDEBİLİR

Bunun anlamı şu; TBMM seçim kararı alarak cumhurbaşkanının görevini sonlandırabilecektir, böylelikle görev süresini de kısaltacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, TBMM'ye seçim kararı alarak cumhurbaşkanı seçimini yenileme yetkisi verilerek TBMM güçlendirilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçiminin de yenilenmesi kuralı konarak da TBMM güçlendirilmiştir. TBMM'nin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimlerinin de yenilenmesi, yetkinin keyfi kullanımını önler."

Bozdağ: Cumhurbaşkanı TBMM'yi feshederse kendisi de gider

Bozdağ: Cumhurbaşkanı TBMM'yi feshederse kendisi de gider

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