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Bylock tahliyeleri geliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, farklı illerde Bylock mağduru olan bin kişinin tahliyesini talep edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 15:32..
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Bylock tahliyeleri geliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini söylenmişti.

"BİN KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İSTEYECEĞİZ"

Bir açıklama daha yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz." dedi.

ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI İÇİN YAKALAMA KARARI

Mor Beyin yazılımını yapan eski TÜBİTAK çalışanı Cengiz Erbakırcı için yakalama kararı çıkarıldığını belirten Yüksel Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Bylock tahliyeleri geliyor

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