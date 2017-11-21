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Çalınan lüks otomobiller Adana'da yakalandı

Avrupa ülkelerinden çalınıp, yurda kaçak yollarla sokulan lüks otomobiller, Adana'da ele geçirildi.

21.11.2017 - 09:39
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Fransa ve İspanya'dan çalındıktan sonra motor ve şase numarası değiştirilen lüks lüks cip ve otomobillerin Adana'ya getirildiği saptandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği dedektiflerinin dikkatli çalışması sonucu yeri saptanan 9 lüks araç, tek tek ele geçirilip, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Çalınan lüks otomobiller Adana'da yakalandı

Olayla ilgili yakalanan 4 kişi sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EMNİYET BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ

Bu operasyonun yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Almanya'dan kaçak olarak getirilip el konulan otomobillerin de park edildiği Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesi lüks otomobil galerisini andırıyor.

Çalınan lüks otomobiller Adana'da yakalandı

Sıra sıra dizilen lüks araçlar, emniyete gelenlerin de dikkatini çekiyor. Adana'da el konulan araçların piyasa değerinin ise 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Çalınan lüks otomobiller Adana'da yakalandı

Çalınan lüks otomobiller Adana'da yakalandı

Çalınan lüks otomobiller Adana'da yakalandı

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