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Çatıdan atlayacağı sırada yakınları tarafından kurtarıldı

Adana'da ntihar etmek için oturduğu apartmanın çatısına çıkan Ergün S., demir korkuluktan aşağı sarktığı sırada yakınları tarafından kurtarıldı.

DHA | 12.07.2018 - 02:12..
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Merkez Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde meydana gelen olayda, oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkan Ergün S.(49), iddiaya göre çevresindekilere intihar edeceğini söyledi.

Çatıdan atlayacağı sırada yakınları tarafından kurtarıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ergün S.'nin aşağı atlama ihtimaline karşı yere hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çatıya çıkan Ergün S.'nin yakınları da kendisini ikna etmeye çalıştı.

DÜŞMEK ÜZEREYKEN KOLLARINDAN TUTTULAR

Çatıda yakınlarını gören Ergün S., bu kez de demir korkuluktan aşağı sarkmaya başladı. Elleriyle korkuluklara tutunan Ergün S., düşmek üzereyken, yakınları tarafından kurtarıldı. Kontrol amacıyla ambulans ile hastaneye kaldırılan Ergün S.'nin neden intihar etmek istediği henüz öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çatıdan atlayacağı sırada yakınları tarafından kurtarıldı

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