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CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'nin Menbiç bölgesinde bulunan Kürt güçlere saldırmasının DEAŞ'la mücadeleyi zorlaştırabileceğini söyledi.

01.03.2017 - 02:25
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CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

Votel bu sözleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk ordusu El Bab'ın ardından Menbiç'e yönelecek" açıklaması üzerine sarf etti.

Foreign Policiy dergisine konuşan Votel, söz konusu gelişmenin bölgede ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin faaliyetlerini etkileyebileceğini vurguladı.

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

"TÜRKİYE İLE KUZEY SURİYE KONUSUNDA ÇÖZÜM ARIYORUZ"

Votel, Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli güçler ile Türk ordusu arasında çatışma yaşanmasını önlemek için Ankara ile 'kapsamlı işbirliği' yaptıklarını ifade etti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) El Bab'dan sonraki hedefinin, Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç kenti olduğunu dile getirmişti.

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

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