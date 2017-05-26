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CHP Fikri Sağlar kararı açıklandı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi.

26.05.2017 - 13:06
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CHP Fikri Sağlar kararı açıklandı

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Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Karar oy birliği ile alındı.

CHP'den kararla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR’la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR’ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Fikri Sağlar disiplin kuruluna sevk edildi haberi

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