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Fikri Sağlar disiplin kuruluna sevk edildi

Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya gelen PM üyeleri, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için disiplin kuruluna sevk kararı verdi.

07.05.2017 - 18:41
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Fikri Sağlar disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Parti Meclisi, “Tek adam” eleştirisi yaptığı için ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi istenen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın durumunu görüşmek üzere toplandı.

FİKRİ SAĞLAR DİSİPLİN KURULUNA VERİLDİ

Yaklaşık 7 süren toplantıda, Fikri Sağlar'ın durumuna ilişkin kapalı oylama yapıldı. Sağlar, 38 "Evet", 19 "Hayır" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle YDK'ya sevk edildi.

SAĞLAR 'TEK ADAM' DEĞERLENDİRMESİNİ KABUL ETMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Mersin Milletvekili Sağlar söz alarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sağlar, bir gazetede manşet yapılan sözlerin kendisine ait olmadığını, "Tek adam" değerlendirmesi yapmadığını belirtti.

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