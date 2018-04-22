CHP Heyeti İYİ Parti'yi ziyaret etti

24 Haziran 2018 seçimlerine 62 gün kala Ankara'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'nin seçimlere katılma koşullarını sağlamak için bu partiye geçtiklerini açıkladılar.

CHP'lilerden İYİ Parti'ye ziyaret VİDEO



AÇIKLAMANIN ARDINDAN İYİ PARTİ'YE GİDİLDİ

Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç'un da yeraldığı bir grup CHP milletvekili, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Heyeti genel merkez girişinde İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray karşıladı.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN CHP'LİLER

1. Burcu Köksal Afyonkarahisar

2. Mustafa Tuncer Amasya

3. Nihat Yeşil Ankara

4. Hüseyin Yıldız Aydın

5. Ahmet Akın Balıkesir

6. Mehmet Göker Burdur

7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa

8. Erkan Aydın Bursa

9. Tufan Köse Çorum

10. Okan Gaytancıoğlu Edirne

11. Tacettin Bayır İzmir

12. Çetin Arık Kayseri

13. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli

14. Ömer Fethi Gürer Niğde

15. Ünal Demirtaş Zonguldak