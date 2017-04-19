CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

Sabah'ın haberine göre YSK tarafından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına itirazda bulunan ve referandumun iptalini isteyen CHP ve HDP'nin, İstanbul Büyükçekmece'de kullanılan mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Halkın yüzde 51.4 ile 'evet' kararı verdiği referandumda sonuçların gelmeye başladığı andan itibaren 'mühürsüz oy' kelimelerini özellikle seçerek 'sahte oy' algısı oluşturmaya çalıştığı seçimlerle ilgili bu cepheyi adeta yerin dibine sokan belgeler ortaya çıktı.

Referandum günü CHP ve HDP'li vekillerin imzaları:

HDP: MÜHÜRSÜZ PUSULANIN VEBALİNİ SEÇMEN ÖDEYEMEZ

İlk belgeye göre haziran seçimlerinde HDP'nin Büyükçekmece'de mühürsüz pusulalardaki oyların sayılması için başvuruda bulunduğu ve buna "hile amacı gütmeyen hatanın vebali seçmene yüklenemez" notunu iliştirdiği görülüyor.

CHP: MÜHÜRLEMEMİŞİZ SEÇMENİN SUÇU YOK, OYLAR GEÇERLİ

Ayrıca 16 Nisan seçimlerinde CHP'li üyelerin ıslak imzalarının bulunduğu tutanakta da "pusulaların mühürlenmediğini farkettiğimiz, seçmenin iradesinde sakatlık olmadığı için oylar geçerlidir" yazdığı ortaya çıktı.

7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEKİ BAŞVURULAR

HDP'nin başvurusu:

CHP'nin başvurusu: