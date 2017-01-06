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CHP'den TBMM Genel Kurulu için canlı yayın talebi

CHP Grup başkanvekilleri, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin TBMM TV'den canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığına başvurdu

AA | 06.01.2017 - 10:35
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CHP'den TBMM Genel Kurulu için canlı yayın talebi

CHP'den TBMM Genel Kurulu için canlı yayın talebi

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel imzası taşıyan başvuruda, Anayasa değişikliği teklifinin ülkenin geleceği açısından son derece önemli bir düzenleme olduğuna işaret edildi.

CANLI YAYIN TALEBİ

Teklifin görüşmelerinin, 9 Ocak Pazartesi günü başlamasının beklendiği, böyle önemli bir düzenlemenin her aşamasının vatandaşlar tarafından izlenmesinin sağlanması gerektiği savunulan başvuruda, "TBMM ile TRT arasında imzalanan protokol uyarınca Anayasa Değişiklik Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilecek görüşmelerinin TBMM TV'den canlı olarak yayınlanmasının sağlanmasını arz ve talep ederiz." ifadesi kullanıldı.

"PAZARTESİ AÇIN TV'LERİ MÜCADELEMİZİ İZLEYİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi yapılacak olan Anayasa görüşmelerinde "laikliği savunacağız" diyerek eylem yapacaklarını ifade etmişti:

"Pazartesi açın televizyonları mücadelemizi izleyin"

CHP'den TBMM Genel Kurulu için canlı yayın talebi

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