CHP lideri Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dev yatırımının “Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.

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LİNÇ EDİLEN ASKERLERİMİZİN HESABINI SORACAĞIZ

Tekirdağ'da partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine de değindiği konuşmasında bir kez daha darbeci askerlere sahip çıkarak, "15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerimizin hesabını soracağız. 15 Temmuz'dan sonra Saray'a çıktım. Orada da söyledim. Bana hesabını soracaklarını söylediler. Ama sormadılar. Buradan söylüyorum. O askerlerimizin hakkını soracağız" dedi.

Anayasa değişikliğine de karşı çıkan CHP Genel Başkanı, hükümetin Kurtuluş Savaşı'na ihanet içinde olduğunu ileri sürerek, ihanet içinde olmayan tek partinin CHP olduğunu savundu.

DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİNİZ VAR MIYDI

"15 Temmmuz darbe girişimi tam aydınlanmış değildir. Sorduk. Öncesinde bu darbe girişiminden haberiniz var mıydı? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Sormuştum bu Adil Öksüz kimdir diye. Askeri birliğin içinde yakalandı. Herkese kelepçe takılırken ona takılmıyor. Herkesin telefonu alınırken onunki alınmıyor. GPS cihazı ile iki telefonuyla birlikte salıveriliyor. Kim bu Adil Öksüz?

TBMM’de 15 Temmuz darbe gişimini için komisyon kuruldu. AKP’li üyeler Gülen’e methiyeler dizen kimseler.

OHAL ilan ettiler. OHAL üzerinden anayasayı değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar. Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Bu anayasa değişikliği ihanettir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Ey CHP sen neden buna destek vermedin diyorlar. Bu proje bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği parlamento geleneğine ihanettir.

Bir vesayetten kurtarıyorsun, daha ağır bir vesayetin içine koyuyorsun. Pazartesiden itibaren parlamentoyu izleyin. Başkanlık gelirse her şey düzelir diyorlar, iki yılda ne düzeldi. Terör mü azaldı, TL değer mi kazandı, hayır. İşsizlik mi azaldı, hayır.

Her darbe sonrası darbeciler hukuk değişikliği yaparak kendi geleceklerini güvence altına alırlar. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Anayasa değişikliğiyle hem parti başkanı, hem cumhurbaşkanı olacak. Seçimde mücadele edeceğiz, seçimde tarafsızlığa dair yemin edecek. Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz? TBMM'yi feshetme yetkisi veriliyor. Milli iradeyi tanımıyorum diyor. "