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CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

CHP Mersin Milletvekili Sağlar, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen "kınama" cezasını eleştirdi.

28.05.2017 - 01:07
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, twitter hesabından karara ilişkin yaptığı açıklamada, sevk edildiği YDK tarafından "kınama" cezası verildiğini hatırlatarak, "Karara saygı duymakla birlikte ifade suçlaması nedeniyle böyle bir ceza verilmesini hak etmedim. CHP'ye yakışmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BİR YAPTIRIM"

CHP'nin düşünce ve ifade özgürlüğünün güvencesi olması gerektiğinin altını çizen Sağlar, şunları kaydetti:

"Özgürlüğü önce parti içinde uyguladığını herkese göstermeliydi. Düşünce ve ifade özgürlüğü için ağır bir yaptırım olan kınama cezasının verilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Verilmiş olan kınama cezası ile 1 yıl içinde yapılacak kurultayda seçilme hakkım elimden alınmış ve şimdiki PM üyeliğim de sona ermiştir. Kurultayda beni destekleyen ve PM'ye seçilmemi sağlayan CHP’li delegelerimize, parti örgütümüze karşı bir karar olmuştur. Beni PM’ye seçen kurultay delegelerimize olan sorumluluğum gereği hukuki itiraz hakkımı kullanacağım. Suç ve ceza arasındaki ilişki 'bizden' ya da 'muhaliftir' değerlendirmesiyle kurulursa orada adalet tecelli etmez."

"BUGÜNÜN MAĞDURLARI, O GÜNÜN KAHRAMANI OLUR"

Zamanın haklı ile haksızı ortaya çıkaracağına işaret eden Sağlar, açıklamasında, "Unutmayın o an geldiğinde bugünün mağdurları o günün kahramanı olurlar. Biliniz ki topluma umut veremeyenler, umut verenlerden her zaman korkmuşlardır. Tek hedefimiz; kuvvetler ayrımı, demokrasi, hak, özgürlük ve eşitlik için Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmaktır. Umudu kaybetmek yok. Parlamenter demokrasiyi, hakça ve eşitçe bölüşen Türkiye’yi, hep birlikte yeniden inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

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