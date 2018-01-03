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CHP'li Mustafa Akaydın'dan Abdullah Gül çıkışı

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA | 03.01.2018 - 12:44..
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CHP'li Mustafa Akaydın'dan Abdullah Gül çıkışı

akaydın

CHP'li vekil Mustafa Akaydın, partisinin Manavgat ilçe örgütünü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Akaydın, bu haftadan itibaren kendisini bir konunun tedirgin etmeye başladığını belirterek şöyle dedi:

"ABDULLAH GÜL'E KARŞIYIM"

"Türkiye'de CHP başkanlık için aday gösterirse başarılı olmayabilir. Tayyip Bey karşısında, acaba sağ tarafı daha iyi kucaklayan bir aday mı göstersek?' gibi bir kamuoyu oluştu. Burada da adı geçen kişi Abdullah Gül, biliyorsunuz. Kesinlikle karşıyım. Bunu ifade ediyorum. Benim tanıdığım Abdullah Gül, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray'ın kapısında kapıcılık yapmış adamdır. Üniversiteleri de FETÖ'cü rektörlerle dolduran, canlı örnek beni çizen adam. Ve şu an Abdullah Gül'ün atadığı rektörlerden 4-5'i FETÖ'den içeridedir. Bunu açık açık beyan ediyorum."

"EKMELEDDİN KONUSUNDA HATALI POLİTİKA YAPTIK"

Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinin de yanlış olduğunu kaydeden Mustafa Akaydın, şöyle devam etti:
"Genel başkanımızı korumak için hiçbir zaman dokundurmadığımız halde Ekmeleddin konusunda da bence hatalı bir politika yaptık, yanlıştı. Ama tabii ki parti içinde kapattık, bunun üzerine hiç gitmedik. İnşallah böyle bir yanlış yapmadan bir süreç geçiririz. Bu benim düşüncem. Genel merkezi bağlayan bir düşünce değil. Birçok CHP'linin de düşüncesinin bu olduğundan eminim."

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