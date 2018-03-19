CHP'li vekil: Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i işgal eden terör örgütü YPG'yi Zeytin Dalı Harekatı ile 58 günde bölgeden temizledi.

Bölgede tuzaklanan hendek ve zor coğrafi koşullara nazaran kısa bir sürede başarılı bir operasyon gerçekleştiren Mehmetçik'in bir sonraki istikameti Menbiç.

CHP'YE GÖRE MENBİÇ ZOR OLACAK

Afrin'in kontrol altına alınması ve Menbiç operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Elbette Menbiç önemlidir ama Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. Özellikle Afrin'den çıkan ve kaçan bu yapılanmanın Menbiç'e yığılacağını ve Fırat'ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. O nedenle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla alakalı bu zamana kadar gündeme getirmiş olduğu tezleri tek başına yapması halinde ciddi bir maliyetinin olacağını ifade etmek isteriz." dedi.

CHP'Lİ ALTAY: AFRİN SUR'UN 100 KATI

Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Afrin için "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?" demişti.