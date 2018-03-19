taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.643
USD
3,9501
EURO
4,8656
ALTIN
166,63
PETR
66,2500

CHP'li vekil: Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Menbiç'in Afrin kadar kolay alınamayacağını belirterek, "Afrin'den kaçanlar Menbiç'e yığılacak" dedi.

AA | 19.03.2018 - 15:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'li vekil: Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacak

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'i işgal eden terör örgütü YPG'yi Zeytin Dalı Harekatı ile 58 günde bölgeden temizledi.

Bölgede tuzaklanan hendek ve zor coğrafi koşullara nazaran kısa bir sürede başarılı bir operasyon gerçekleştiren Mehmetçik'in bir sonraki istikameti Menbiç.

CHP'YE GÖRE MENBİÇ ZOR OLACAK

Afrin'in kontrol altına alınması ve Menbiç operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Elbette Menbiç önemlidir ama Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. Özellikle Afrin'den çıkan ve kaçan bu yapılanmanın Menbiç'e yığılacağını ve Fırat'ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. O nedenle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla alakalı bu zamana kadar gündeme getirmiş olduğu tezleri tek başına yapması halinde ciddi bir maliyetinin olacağını ifade etmek isteriz." dedi.

CHP'Lİ ALTAY: AFRİN SUR'UN 100 KATI

Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Afrin için "Afrin bir bubi tuzağı, felaket. Sur'un 100 katını düşünün. Bize gelen bilgiler böyle. Askeri bir tuzağa sokacağız. Her köşesinde mayın olan bir labirente Mehmetçiği niye sokuyoruz?" demişti.

CHP'li vekil: Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
TSK'dan Akdeniz'de gövde gösterisi
Akdeniz'de yapılan tatbikat, her fırsatta Kardak kayalıklarına yaklaşan ve Rumların tek başına doğal gaz aramasına yardım eden Yunan'a mesaj niteliğindeydi.
Ömer Halisdemir davasında müebbet hapis istemi
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada savcı bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
Afrin'de PKK'nın işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı
Afrinli doktor Hamo, "Hiç kimsenin dinine ırkına bakmaksızın işimizi yapıyorduk. Bana 'sen ÖSO'ya yardım ettin, sen onlarla iş birliği yaptın' diyerek beni hapse attılar" dedi.
Bozdağ: Terör devleti oluşturma projesi yok edilmiştir
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de şu anda kontrol sağlandı ama Afrin'de Türkiye'nin işi bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖSO YPG'den intikamını aldı

ÖSO YPG'den intikamını aldı

36
Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

151
İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü

İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü

106
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

52
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

264
Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

21
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM