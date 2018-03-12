CHP'nin gündeminde domuz etleri var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de satılan domuz etlerini TBMM gündemine taşıdı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP'li Gürer, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin ne kadar domuz eti ithal ettiğini sordu.

CHP'NİN SORULARI

CHP'li vekilin soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılı ve 2017 yılının ilk dokuz ayında domuz eti ithal edilmiş midir?

Edildi ise hangi ülkelerden ne kadar ithal edilmiştir?

Ne kadar ödeme yapılmıştır?

Domuz eti nerede kullanılmakta ya da tüketilmektedir?

Ülkemizde son 20 yılda kaç domuz çiftliği kurulmuştur?

Kaçı faaldir?

Ülkemizde domuz avlanması yasak mıdır?

Yasak ise avlanma yasağı kontrolü sağlanmakta mıdır?"

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