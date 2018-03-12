taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.324
USD
3,8144
EURO
4,7035
ALTIN
162,00
PETR
65,2600

CHP'nin gündeminde domuz etleri var

CHP'li Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin hangi ülkelerden domuz eti ithal ettiğini sorguladı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'nin gündeminde domuz etleri var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de satılan domuz etlerini TBMM gündemine taşıdı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP'li Gürer, 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'nin ne kadar domuz eti ithal ettiğini sordu.

CHP'NİN SORULARI

CHP'li vekilin soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılı ve 2017 yılının ilk dokuz ayında domuz eti ithal edilmiş midir?

Edildi ise hangi ülkelerden ne kadar ithal edilmiştir?

Ne kadar ödeme yapılmıştır?

Domuz eti nerede kullanılmakta ya da tüketilmektedir?

Ülkemizde son 20 yılda kaç domuz çiftliği kurulmuştur?

Kaçı faaldir?

Ülkemizde domuz avlanması yasak mıdır?

Yasak ise avlanma yasağı kontrolü sağlanmakta mıdır?"

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti haberi

CHP'nin gündeminde domuz etleri var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye İran'da düşen uçak için harekete geçti
TSK, İran'da düşen özel Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere uçak görevlendirdi.
Afrinli çocukların Mehmetçik sevgisi
Terör örgütlerinin baskı ve işkencelerinden kurtulan Afrinli vatandaşlar, Türk askerinin bölgeye gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı.
Afrin'den kaçışlar hızlandı
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in merkezine son 2 km kalmışken, siviller için açılan koridorlardan kaçışlar sürüyor.
Yurt içinde 1 haftada 13 terörist yakalandı
İçişleri: Yurt içinde bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

68
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

54
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

112
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

108
Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

Afrin'de ATAK helikopteri teröristleri tek tek imha etti

82
Terör hedefleri ÇNRA ile vuruldu

Terör hedefleri ÇNRA ile vuruldu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM