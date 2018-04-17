Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

Yunan basını Aleksis Çipras'ın, Rodos Adası ziyareti çerçevesinde Meis Adası'na da geçerek "Türkiye’nin bölgedeki tahriklerine karşılık" ulusal egemenlik ve kararlılık mesajı vermek istediğini yazdı.

AÇILIŞ YAPACAK

Açıklanan resmi programa göre Yunan Başbakanı Çipras, bu sabah Meis Adası'nı ziyaret edecek ve adadaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışını yapacak.

Çipras daha sonra Rodos Adası'na geçerek Rodos Palace otelinde düzenlenecek 13. Güney Ege Bölgesel Kalkınma Programı’nın açılışını gerçekleştirecek, saat 18:00’de ise adada bulunacak bakanları ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı gerçekleştirecek.

KAYALIĞA YUNAN BAYRAĞI

Dün de yine Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan Yunanlar, Didim açıklarındaki Antrofotos kayalığına Yunanistan bayrağı dikmiş, bayrak Türk yetkililerce indirilmişti.