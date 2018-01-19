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Hamile çocukları bildirmeyenlere kamu davası açıldı

Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gelen 115 hamile çocuğu yetkili makamlara bildirmeyen görevliler hakkında kamu davası açıldı.

AA | 19.01.2018 - 21:17..
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Hamile çocukları bildirmeyenlere kamu davası açıldı

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde öğrendiği ve büyük tepki çeken İstanbul Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2017 yılında gelen 115 hamile çocuğun bildirilmemesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatmış, Küçükçekmece Savcılığı ise açıklama yapıp 3 Ekim 2017'de soruşturma açıldığını ifade etti.

SORUMLULAR HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Bu gelişmelerin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında da kamu davası açıldı.

Hamile çocuklarla ilgili savcılık açıklama yaptı haberi
Hamile çocukları bildirmeyenlere kamu davası açıldı

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