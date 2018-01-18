Hamille çocuklarla ilgili savcılık açıklama yaptı

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2017'de gelen çocuk hamileler yasalara göre yetkili makamlara bildirilmesi gerekirken bildirilmemiş ve sümen altı edilmişti. Konuyu daha sonra hastaneye yönetimine bildiren hastane çalışanının talebi göz ardı edilmiş, aynı çalışan 2 defa tayin edilmişti.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Dün akşam Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da bir açıklama yaptı.

Küçükçekmece Savcılığı: Söz konusu olayın savcılığımıza 3 Ekim'de intikali üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. İki hastane personeli hakkında soruşturma yürütülüyor. Mağdurların tümü ifadeye çağrıldı.