Çocuklar silahla oynadı: 1 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHLA ARKADAŞINI YARALADI

Edinilen bilgiye göre, M.İ.’ye ait ruhsatsız silahla oynayan C.K. (10), silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 9 yaşındaki arkadaşı A.E.İ.’yi yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Babasına ait olan ruhsatsız silahla yaralanan A.E. İ.’nin, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Evinde ruhsatsız silah bulunduran M.İ. ve arkadaşını silahla yaralayan C.K.’nın annesi olay yerinde yapılan sorguların ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.