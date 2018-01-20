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Çölaşan 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' kavgasını eleştirdi

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganının Kaftancıoğlu tarafından 'yoldaşlarıyız' ifadesiyle güncellemek istenmesinin ardından CHP'de tartışmalar çıktı. Emin Çölaşan ise tartışanlara 'liboşlar' dedi.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 09:15..
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Çölaşan 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' kavgasını eleştirdi

Çölaşan 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' kavgasını eleştirdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancığlu, partilerin yıllardır attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını kendince değiştirerek "Askerleri değil yoldaşlarıyız." dedi.

Kaftancıoğlu'nun ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Ümit Kocasakal adaylığını açıklarken "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına vurgu yaptı.

Parti içinde Kaftancıoğlu'na destek çıkanlar da oldu karşı çıkanlar da ancak bu konu bile partinin fikir olarak bölünmesine yetti.

"ENTEL LİBOŞ TİPLER"

Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde konuyu ele alan Emin Çölaşan, "Bunlar CHP içindeki entel, liboş tiplerdir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu parti işte bu gibi saçma sapan sebeplerle bir yere gelemiyor. Engelleri kendileri yaratıyor. 'CHP'den ne köy olur ne kasaba' diyenlere hak verdiriyor. CHP isterse bin tane olumlu iş yapsın, belleklerde bu entel, liboş arkadaşların sözleri kalacaktır.

Bundan sonra dikkatli olmalarını, bu gibi zırvalardan mümkün olduğunca kaçınmalarını dilerim. İktidara karşı kendi çapında mücadele veren, kendilerini 'Mustafa Kemal'in askeri' olarak tanımlayan milyonlarca insanımız faşist falan değildir."

Çölaşan 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' kavgasını eleştirdi

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