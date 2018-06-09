Çöpten torunlarına oyuncak götüren işçinin yüzü güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması üzerine bu kişiye ulaşmak için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Yener'e (50) ulaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Yener'i, torunları Sezen (3) ve Arda (10) ile makamında ağırladı.

FOTOĞRAFTAN HABERİ YOKTU

Yener, şaşkınlık yaşadığını ve fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmadığını söyledi.

YENİ AYI HEDİYESİ

Bu duruma duyarsız kalamadıklarını ve fotoğrafın çok anlamlı olduğunu ifade eden Ergün de "Bu evlatlar bizim de evlatlarımız. Biz onların daha mutlu olması için çalışıyoruz. Onları mutlu etmek görevlerimiz arasında." dedi.

Ergün, Yener'in torunlarına oyuncak ayı hediye etti

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Ali Yener, fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı: “Bir gün öncesi torunum benden bir ayı istedi. İmkanlar o zamanlar yok. Alamadım. Çöp tenekesinin yanından geçerken gördüm, temizleyeyim dedim. Aldım, temizledim. Yırtıktı, dikişlerini düzelttim. Gönül isterdi ki alın terimle kazandığımdan alabileyim. Benim için bunları anlatmak zor oluyor. Eve getirdim. Torunum Arda ‘Dede aldın mı’ dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. ‘Dedem yenisini almadım ama ikinci elini aldım’ dedim. Bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım.”