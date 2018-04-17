Cruise gemisiyle lüks tatil

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bir defa lüks gemilerle seyahat ederseniz, sonraki sefer kara turuna gitme konusunda kararsız kalacaksınız biliyorum ama; sürekli bavul toplamak, oteller arasında mekik dokumak, yollarda zaman kaybetmek yok. Üstelik her sabah yeni bir yere varmanın heyecanı var.

YILIN 12 AYI TUR GERÇEKLEŞİYOR

Cruise turları, gemilerin yanaşabildiği neredeyse her ülkeye tur düzenleniyor. Hatta yazın 500, kışın sadece 50-60 kişinin yaşadığı Alaska’nın en gizli köşelerine bile… Yılın her ayı bir tur programı var. Seçilen güzergaha göre 3 geceden 18 geceye kadar farklı sürelere sahip tur seçebiliyorsunuz.

KABİN SEÇİMİNİZE DİKKAT EDİN

Cruise turu seçiminde ilk önceliğiniz isteklerinizi tam anlamıyla karşılayan bir tur şirketi bulmak olsun. Aynı turu yapan birden fazla şirket var zaten, yapmanız gereken detaylı fiyat karşılaştırması olacak. Fiyatı etkileyen en önemli faktör kamara tipinin seçimi oluyor. Genelde iç kamaralar en ekonomik olanları, ancak bunlar gün ışığı almadığından çok tercih edilmiyor. Bir üst kategori ise, balkonlu kabinler. Özellikle sıcak iklim kuşağında yolculuk yapacaksanız, balkonlu kabinde çok rahat edersiniz. Bunların ötesinde daha lüks kabinler de mevcut, süit daireler gibi. Aynı kabinde 2 kişiden fazla konaklama olacaksa, ranzalı odalar da mevcut.

TÜRKİYE’DEKİ ACENTALARLA GİTMEYE ÇALIŞIN

Hayalinize uygun bir cruise yakaladınız, üzerinde durmanız gereken diğer önemli husus, bu cruise şirketinin ve bu turun Türkiye’deki acenteler tarafından pazarlanıyor olup olmadığı olsun. Tur, Türkiye’deki acenteler tarafından pazarlanıyorsa, bulunduğunuz yerden turun kalkış limanına ve turun bitiş limanından bulunduğunuz yere kadar olan ulaşımı ayarlamış oluyorlar, rahat ediyorsunuz. Yabancı dili olmayanlar için bu acentalarla gitmek rahatlık olacak.

5 ÜLKE GEZİP HİÇ YORULMAMAK

Günümüzde cruise gemilerle Akdeniz'den Norveç fiyortlarına, Karayipler'den Güney Amerika'ya ve hatta Antarktika'ya kadar seyahat etmek mümkün. En önemli avantajı da yol yorgunluğu denilen şeyi tatmıyorsunuz. Gemi, siz uyurken yolculuk edeceğinden, uyandığınızda bir bakmışsınız sabah keşfedilmemiş bir limanda, güzel bir kahvaltıyla güne başlıyorsunuz. Üstelik kara turlarında 1 haftada en fazla 2-3 ülkeyi görebilirken, gemi turlarında 5-6 ülkeyi görmeniz mümkün.

HER TÜRLÜ AKTİVİTE MEVCUT

Gemilerin üst katında bir çocuk ve bir büyük yüzme havuzu, jakuzi, güneşlenme terasları, yürüyüş parkuru ve küçük çaplı bir spor salonu hep oluyor. Ayrıca özel terapi salonları da var, ancak bunlar ekstraya giriyor. Ayrıca gemi içerisinde, değişik katlarda farklı temalı kafeler bulunuyor. Buralarda belli saatlerde canlı müzik ve gösteriler oluyor. Ayrıca bir amfi tiyatro da var. Burada her akşam canlı gösteri yapılıyor. Gemide mutlaka bir kumarhane de bulunuyor .

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN DE İDEAL

Gemi seyahati, çocukla seyahat etmek isteyen aileler için de ideal. Gidilen mesafeler her ne kadar uzun da olsa, lüks bir tatil köyünün içinde gibi olduğunuzdan, çocuklar hiç sıkılmayacak. Hatta çocuklar karaya çıkmak yerine günlerini çocuk kulübünde geçirmeyi bile tercih edebilirler.

HER DAMAK TADINA UYGUN YEMEKLER

Gemilerde tam pansiyon usulüne göre konaklanıyor. Kahvaltı ve öğle yemekleri tamamen serbest, yani geminin hangi lokantasında isterseniz yiyebiliyorsunuz. Bunlar self-servis esasına göre açık büfe şeklinde oluyor. Gemilerde genelde üst katta gün boyu servis veren bir lokanta ile alt katlarda sınırlı saatler arasında servis veren lokantalar var.

FİYATLAR CEP YAKIYOR

Fiyatlar oldukça yüksek. Ancak önerdikleri içecek paketleri var, bunlardan alırsanız fiyatlar biraz makul oluyor. Akşam yemekleri genellikle alt katlardaki restorantlarda, belirlenmiş oturumda ve belirlenmiş masada yeniyor. Dünya mutfağından, istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz.

KIYAFET SEÇİMLERİNİZE DİKKAT EDİN YOKSA ALINMIYORSUNUZ

Akşamları aman şortlu, sandaletli girmeyi denemeyin. Alımadığınız gibi bir de rezil olabilirsiniz. Hatta bazı özel gecelerde resmi kıyafet de isteniyor.