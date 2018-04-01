'Afrin'de 3844 terörist etkisiz hale getirildi'

AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü başladı. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönüşleri kademe kademe devam edecek. Çatlak sesler artmaya başladı. Son rakamı alayım dedim. Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 844." dedi.

"AFRİN'DE İYİ NOKTADAYIZ"

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58. gününde, yani Çanakkale zaferimizin yıl dönümüne gelen 18 Mart'ta Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor. Şehit olan askerlerimize, ÖSO mensubu kardeşlerimize Allah'tan rahmet gazilerime sağlık diliyorum." şeklinde konuştu.

FRANSA'DAN DUYMAK İSTEMEYECEĞİMİZ BEYANLAR GELDİ

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Amerika'nın Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Amerika ile yakından çalışmaktan biz memnuniyet duyarız. En son Fransa'dan asla duymak istemeyeceğimiz bir takım beyanlar geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar da iyi bilir. Geçmişte Fransız işgalcilerin kendilerine, Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir, Adana.

ÖYLE BİR HAYKIRIN Kİ YANKISI DA PARİS'TEN DUYULSUN

Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde oynamanın peşindeler. PYD'yi desteklemek için çırpınanlara, Elysees Sarayı'nda ağırlayanlara Adana'nın rabiamızla bir mesajı olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki yankısı da Paris'ten duyulsun.

"EY NETANYAHU SEN BİR TERÖRİSTSİN"

Dünyanın dört bir yanından gelip coğrafyamızı çiğneyenlere ses çıkarmayanların Türkiye'den şikayet etmeye hakları yoktur. Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur Ey Netanyahu. Sen işgalcisin. İşgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin.

O mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız. Sen kalkıp da bizim Afrin Harekatı'na söz söyleyecek kıratta değilsin. Haddini, bu noktada bileceksin. Biz gittiğimiz yere sadece huzur, medeniyet, sevgi götürürüz.