Cumhurbaşkanı: Afrin yavaş yavaş düşüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılmak için şehirdeydi.

VATANDAŞLARA SESLENDİ

Erdoğan, İl Kongresi'nin düzenlendiği salona girmeden önce dışarıdaki vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı'nın buradaki açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"AFRİN DÜŞÜYOR"

"Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor. Şehitlerimiz için sizden birer Fatiha istiyorum. Diyoruz ki, Rabbimizin bize müjdesi var ya. Fetih yakındır. Öyleyse müjdele diyor. Şimdi de Afrin'de fethi bekliyoruz. Mücadele gece gündüz sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Salih Müslim açıklaması



SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASI

Cumhurbaşkanı, Çek Cumhuriyeti'nden yakalanan PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim için: "PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odu ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder." dedi.