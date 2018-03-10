AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Kongresi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

"MUSTAFA KEMAL'İ İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Son iki asırdır Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden ve dışarıdan yürütülen kampanyaya dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkleri savaş meydanında değil, asıl tarihte yenmek gerektiğini söyleyenler, doğrudan milletimizin değerlerine saldırmışlardır. Senelerce ülkemizde belli kesimlerin ağızlarını her açışlarında 'Din terakkiye yani ilerlemeye manidir' demeleri boşuna değildir. Osmanlı'nın gerilemesinin nedeni olarak başka unsurlar değil, sadece ve sadece milletimizin inancının, itikadının mensup olduğu medeniyetin gösterilmesi de sebepsiz değildir. Tek parti döneminde camilerimizin, mihraplarımızın öksüz, minarelerinin ezansız bırakılmasının nedeni de budur. Ne diyorlardı; 'Ne mucize ne efsun, ne örümcek ne yosun, Çankaya yeter bize Kabe Arap'ın olsun.' Bu ülke, bu tür putperestlerle doluydu. Bu mısralarla sembolleşen o karanlık zihniyet, tüm çabalarına rağmen milletimizin dirayeti sayesinde başarılı olamamıştır. Bunların haşa bir sürü abuk sabuk ifadeyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i istismar etme gayretleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır."





"ELMALI HAMDİ YAZIR'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hak Dini Kuran Dili) tarzı abidevi eserler ortaya koyarak, her düzeyde sorumluluk üstlenerek, bu din ve millet düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakan Elmalılı Hamdi Yazır ve Ahmet Hamdi Akseki gibi alimlerimizden Allah razı olsun." diye dua etti.

Cumhurbaşkanı, Antalya İl Kongresi'nde konuştu VİDEO

"BİRA FESTİVALLERİNDE İKİ YAVRUMUZ ÖLDÜ"

Antalya'da gerçekleşen bira festivallerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü. Şu anda bunu çatısı altında barındıranlar, bunların hesabını sordular mı? Ölüleri yakma projelerine, başörtüsü düşmanlığına rağmen, insanımız asla milli ve manevi değerlerinden taviz vermemiştir. Ne yaptı Antalya? Tekrar aslına rücu etti. FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satma girişimleri bugüne kadar hep başarısız olmuştur. Bundan sonra da başarısız olacaktır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri, hamdolsun insanımızın basireti alimlerimizin gayretiyle her seferinde akamete uğratılmıştır."