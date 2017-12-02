Cumhurbaşkanı Erdoğan Iğdır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Iğdır 6.Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Belediyeciliği farklı yaşamak istiyoruz. Unutmayın hiçbir zaman beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz kimsenin önünde eğilmedik biz sadece secdede eğildik. Bizim değerlerimizde Allah'a kulluk var.

MEZHEP AYRICALIĞINA SAKIN DÜŞMEYİN

Iğdır'a sesleniyorum sakın ha mezhep ayrıcalığına düşmeyin, bizde Sünnilik,Caferilik, Alevilik yok, İslam var. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin. Etnik kimliğinden dolayı ötekileştirme artık bu ülkede tarih olmuştur. Gençler sakın hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyin.