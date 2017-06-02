taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.366
USD
3,5271
EURO
3,9591
ALTIN
143,54
PETR
50,2900

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adına şiir yazdığı Hanke'de şehit olan ve Tümgeneral Aydın'ın şiirini okudu.

02.06.2017 - 00:03
  1. Haberler
  2. İç Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda askerlerinin başında görev alan Tümgeneral Aydoğan Aydın, adına şiir yazdığı Hanke Dağı'nın bulunduğu bölgede şehit oldu. Aydın, son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği operasyonla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar buluşmasında konuştu. Erdoğan, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı şiiri okudu, son konuşmada kendisine söylediği sözleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu VİDEO

Erdoğan, "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmenken yazdığı hankeye ağıt isimli şiiiri burada sizinle paylaşmak istiyorum;

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

'Doksan kişiydik biz o gün aç susuz, uykusuz, nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Sis çamur , kanla, terle üzerindeydik bulutların, ayrım Hanke yaylasında yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde yürüyorduk dağlara, şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara, uzaklarım yakınlaştı , inancımla davamla , uyan Hanke geliyorum etimle, havamla' mücadelesiyle milletimizin umutlarını yeşerten komutanımızın ruhu şad mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Hanke'ye Ağıt şiiri VİDEO

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

İlginizi Çekebilir
Trump'ın kararına dünyadan tepkiler
Trump'ın, Paris iklim değişikliği anlaşmasından çekilme kararına dünya çapında çok sayıda siyasetçi ve biliminsanlarından tepki geldi.
Otobüs şoförü tarafından azarlanan kadın
İstanbul'da bir şoförün, otobüsü durdurarak tartıştığı kadının üzerine yürüdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarla buluşmasında konuşma yaptı.
Antalya'da FETÖ'nün polis imamı otelde yakalandı
FETÖ'nün Antalya Emniyet İmamı olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen komiser S.B., 5 yıldızlı otelde gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

8
ABD'den Suriye'deki DEAŞ karşıtı gruplara 500 milyon dolar

ABD'den Suriye'deki DEAŞ karşıtı gruplara 500 milyon dolar

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM