Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda askerlerinin başında görev alan Tümgeneral Aydoğan Aydın, adına şiir yazdığı Hanke Dağı'nın bulunduğu bölgede şehit oldu. Aydın, son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği operasyonla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar buluşmasında konuştu. Erdoğan, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı şiiri okudu, son konuşmada kendisine söylediği sözleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu VİDEO

Erdoğan, "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmenken yazdığı hankeye ağıt isimli şiiiri burada sizinle paylaşmak istiyorum;





'Doksan kişiydik biz o gün aç susuz, uykusuz, nasır tutmuş ayaklarla yürüyorduk kaygusuz. Sis çamur , kanla, terle üzerindeydik bulutların, ayrım Hanke yaylasında yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde yürüyorduk dağlara, şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara, uzaklarım yakınlaştı , inancımla davamla , uyan Hanke geliyorum etimle, havamla' mücadelesiyle milletimizin umutlarını yeşerten komutanımızın ruhu şad mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Hanke'ye Ağıt şiiri VİDEO

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.