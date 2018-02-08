Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girmeyin" sözlerini eleştirdi. "Senden mi alacağız izni?" diyen Erdoğan, "Milletimizin emri var" dedi.

"SENDEN Mİ ALACAĞIZ İZNİ?"

Erdoğan şöyle konuştu: "Her türlü olumsuzluğa, alçaklığa, riyakarlığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz, hep beraber temizliyoruz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi, 'Afrin'e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni. Bize milletimizin emri var, biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz.

"SİZ YERİ GELİR TERÖRİSTLERLE KOL KOLA DOLAŞABİLİRSİNİZ"

Ona kalsa 'Esed ile masaya oturun da bu işi konuşun.' diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle el ele kol kola dolaşabilirsiniz. Teröristlerle beraber kalkar, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Adaletsiz bir adalet anlayışıyla yürüyüş yapabilirsiniz ama biz, terör örgütlerinin icazetiyle yola çıkanlarla beraber bugüne kadar yol yürümedik ve bundan sonra da yürümeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Afrin yanıtı VİDEO





Erdoğan'ın açıklamaları:

2019'DAKİ MUHTARLIK SEÇİMLERİ

"Siz kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz. 3. yılını geride bıraktığımız muhtarlar toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Demokrasi piramidinin ilk basamağını temsil eden muhtarlarımızla, zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanlığı arasında tesis ettiğimiz sıkı bağın bundan sonra da devam edeceğine inaniyorum.

2019 yılındaki muhtarlık seçimleri her zamankinden daha farklı geçecektir. Bu görevlere daha çok kişi talip olacak, rekabet de kaliteyi yükseltecektir. Muhtarlarımızın çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Tüm muhtarlarımızın kendi binalarına sahip olacakları müjdesini vermiştim. Her türlü sorunlarını çözdüğümüz muhtarlarımızın faaliyetlerini kurumsal hale getirme imkanı olacak. Ülkemizin bu önemli kurumunu daha da geliştirmek, güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

"GÜVEN VE İSTİKRAR ORTAMI"

Geçtiğimiz 15 yılda tüm sabotajlara, oyunlara, senaryolara rağmen büyük bir titizlikle koruduğumuz güven ve istikrar ortamı sayesinde kısır döngüyü kırmayı başardık. Bölgesel ve küresel güç olarak sürekli yükseldik. İç kaynaklı istikrarsızlık çıkarma gayretleri son 5 senede çok farklı görünüm kazanmaya başladı. Bu gaye ile FETÖ'nün emniyet, yargı, ordu, iş dünyası ve diğer alanlardaki tüm gücünü seferber ettiğini gördük.

"BİZİM MEŞREBİMİZDE DOSTLARA SIRT DÖNMEK YOKTUR"

PKK'nın yoğun ve cüretkar saldırılara giriştiğini, şehirleri işgale yeltendiğini gördük. DEAŞ bir yerlerden emir verilmişçesine ülkemize saldırmaya başladı. AB'nin verdiği tüm sözleri çiğnemek pahasına ülkemize cephe alması da aynı döneme denk geliyor.

Bizim meşrebimizde, dostlarına, kardeşlerine, komşularına sırt dönmek yoktur. Tüm kardeşlerimize sınırlarımızı ve kalplerimizi açtık. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı.

Türkiye'yi meşgul etmek için kurulan tuzakları birer birer bozarken asıl hedeflerimizden de kopmadık. Fırat Kalkanı ile ilk fiili müdahalemize başladık. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. 135 bin mülteci kardeşlerimizin tekrar topraklarımıza dönmesini sağladık, oraları imar ettik.

"3.5 MİLYONU BURADA İLANİHAYE SAKLAYACAK HALİMİZ YOK"

Şimdi de aynısını Afrin'de yapalım istiyoruz. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastık."