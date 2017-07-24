Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin ABD'nin Rus S-400 Hava Savunma Sistemi hakkında endişelerini dile getiren açıklamalarına yönelik sorusuna cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan s400 açıklaması VİDEO

"NİYE ENDİŞE VERİCİ OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 füze savunma sistemi hakkında soruya şöyle cevap verdi: "Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumunda. Bu güvenliği nereden sağlarsa oraya yönelik adım atacaktır. Bununla ilgili birimlerimiz görüşmeleri yaptı yapıyorlar. Bunun endişe verici hiçbir yanı yok.

"KİMLE ORTAK ÜRETİME GİRERSEK ONU TERCİH EDERİZ"

Farklı silah kullanınca endişe vermiyor S400 kullanınca endişe veriyor. Bu tamamen karşılıklı olarak hele hele Türkiye olarak ortak üretime kimle girersek onu tercih ederiz. Türkiye güvenlik simülasyonun buna göre yapıyor. Görüşmeler büyük ölçüde bitti."