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Rusya ile S400 alımında anlaşıldı

Türkiye'nin Rusya’dan 4 adet S-400 füze savunma sistemini satın almak için 2.5 milyar dolar ödeyeceği bildirildi.

13.07.2017 - 21:14
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Rusya ile S400 alımında anlaşıldı

İzvestiya ajansında yer alan haberde, Türkiye'nin Rusya ile füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

S400'LER TAMAM

S-400 füze savunma sistemini satın almak için 2.5 milyar dolar ödeyeceği bildirilen haberde, Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelerin sürdüğü füze sistemi anlaşmasının ayrıntıları ise açıklanmadı.

Üst düzey bir Türk yetkilinin, Türkiye'nin Rusya'nın en gelişmiş füze savunma sistemini elde etmek için ödeme yapmayı kabul ettiği bildirilmişti.

Rusya ile S400 alımında anlaşıldı

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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