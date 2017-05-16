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Darbeci 'Analiz Harbiyeli' ilk duruşmada gözlemci istedi

Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç, yargılanmaya başlandığı ilk duruşmada mahkemeye Avrupa Birliği'nden gözlemci katılmasını talep etti.

16.05.2017 - 15:01
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Darbeci 'Analiz Harbiyeli' ilk duruşmada gözlemci istedi

analiz

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ömer Kulaç ile Kırşehir Barosundan görevlendirilen avukat katıldı.

İfadesi alınan Kulaç, "Bu ne mahkemesi, biz burada ne yapıyoruz, avukatım yok, bu yüzden savunma yapmak istemiyorum. Bu avukatı istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyetinin, "Baronun görevlendirdiği avukatın var. İki hafta önce iddianameyi almadın mı?" şeklindeki ikazı üzerine Kulaç, kendisinin belirleyeceği bir avukat olmadan savunma yapmayacağını söyledi.

"AB'DEN GÖZLEMCİ İSTİYORUM"

İddianameyi aldığını ve okuduğunu ifade eden Kulaç, "Savunma yaptığım duruşmaya Avrupa Birliği'nden bir gözlemcinin katılmasını istiyorum. Mahkemede savunma yapmak için süre talep ediyorum." diye konuştu.

İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Sanığın savunma yapması için duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, AB'den gözlemci katılmasının davanın esasına bir etkisinin olmayacağı, yargılamanın tutuklu yapıldığı, gözlemcinin katılmasına kadar geçecek sürenin yargılamayı uzatacağı ve delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçesiyle Kulaç'ın talebini reddetti.

Darbeci 'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

Darbeci 'Analiz Harbiyeli' ilk duruşmada gözlemci istedi

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