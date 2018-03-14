Darryl Cunningham'ın 'Büyük Çöküş' kitabı yayımlandı

Kâr, kasanın. Zarar ise vergi mükelleflerinin. Peki bu yaşadığımız hayat kimin? 2008 yılında ABD’de taşınmaz mal piyasasının aniden değer kaybetmesiyle başlayan ve etkisi tüm dünyada hissedilen bir ekonomik kriz başladı.

Bu kriz "toplumun menfaatine işleyen bir ekonomik düzende devletin ve özel sektörün rolleri neler olmalı?" sorusunu yeniden hatırlamamızı sağladı. Taraflardan birisi görevini ihmal ederse veya gücünü kendi çıkarları için kullanırsa kim mağdur olur? Hangi bedeller ödenir?

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Darryl Cunningham’ın yazdığı ve resimlediği Büyük Çöküş, konunun uzmanı ekonomistlerin binlerce sayfada ancak aktarabildiği meseleleri çektiği büyük fotoğrafla bu enfes grafik romana sığdırmış.

Büyük Çöküş, akıcı bir dille kotarılmış, enerjik ve tekrar okuma isteği uyandıran, sadece ekonomiye karşı bakış açınızı değil, dünya görüşünüzü ve değer yargılarınızı da etkileyebilecek bir eser.

Yazar: Darryl Cunningham

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Esen Tezel

Baskı yılı: 2018

Syf: 240

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