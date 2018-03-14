taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.845
USD
3,8674
EURO
4,7853
ALTIN
164,81
PETR
64,9700

Darryl Cunningham'ın 'Büyük Çöküş' kitabı yayımlandı

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan İngiliz Darryl Cunningham’ın yazdığı ve resimlediği 'Büyük Çöküş',ekonomistlerin binlerce sayfada ancak aktarabildiği meseleleri çektiği büyük fotoğrafla sunuyor.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 12:38..
  1. Haberler
  2. Kitap

Kâr, kasanın. Zarar ise vergi mükelleflerinin. Peki bu yaşadığımız hayat kimin? 2008 yılında ABD’de taşınmaz mal piyasasının aniden değer kaybetmesiyle başlayan ve etkisi tüm dünyada hissedilen bir ekonomik kriz başladı.

Bu kriz "toplumun menfaatine işleyen bir ekonomik düzende devletin ve özel sektörün rolleri neler olmalı?" sorusunu yeniden hatırlamamızı sağladı. Taraflardan birisi görevini ihmal ederse veya gücünü kendi çıkarları için kullanırsa kim mağdur olur? Hangi bedeller ödenir?

Darryl Cunningham'ın 'Büyük Çöküş' kitabı yayımlandı

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Darryl Cunningham’ın yazdığı ve resimlediği Büyük Çöküş, konunun uzmanı ekonomistlerin binlerce sayfada ancak aktarabildiği meseleleri çektiği büyük fotoğrafla bu enfes grafik romana sığdırmış.

Darryl Cunningham'ın 'Büyük Çöküş' kitabı yayımlandı

Büyük Çöküş, akıcı bir dille kotarılmış, enerjik ve tekrar okuma isteği uyandıran, sadece ekonomiye karşı bakış açınızı değil, dünya görüşünüzü ve değer yargılarınızı da etkileyebilecek bir eser.

Yazar: Darryl Cunningham

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Esen Tezel

Baskı yılı: 2018

Syf: 240

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünya Edebiyatı'nın önde gelen isimleri nasıl yazar oldular
Kitapları klasikleşmiş güçlü yazı ustalarının yazarlığa nasıl adım attıklarının farklı hikâyeleri...
'Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı'
Simla Moradi‘Aşk Romanlarının Terbiyeli Yazarı’ adlı öykü kitabında bize içinde cinsellik olmayan bir metninin de okunabileceğini kanıtlıyor.
Yunus Emre'nin 100 şiiri Kazakçaya kazandırıldı
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kazak iş adamları ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin katkılarıyla Yunus Emre’nin 100 şiiri Türkçeden Kazakçaya çevrildi.
Eyüp Tosun'dan ilk kitap: 'Kör Islık'
Edebiyat dünyasına Tefrika Yayınları'ndan çıkan 'Kör Islık' adlı öykü kitabıyla giriş yapan Eyüp Tosun, okurları selamlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

62
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

292
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

127
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

153
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

65
General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

General Electric Türkiye'den vazgeçmiyor

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM