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DEAŞ’ın hayalet emiri yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’ın yapılanmasına eleman kazandıran sözde emir yakalandı.

İHA | 24.09.2018 - 08:57..
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Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs’ta gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda kentin sözde DEAŞ emirinin Eyüp Baksi (47) olduğunu tespit etti.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, zanlının yakalanması için terör polisinin özel bir ekip kurması talimatını verdi. Bunun üzerine 7-24 saat çalışan bir özel ekip oluşturdu.

TELEFON, KREDİ KARTI, HASTANE, BANKA, KULLANMIYOR

Ekip, telefon, kredi kartı, hastane, banka ve postane kullanmayan, her yere yaya olarak ara sokaklardan giden adeta "hayalet" gibi yaşayan zanlıyı yakalamak için detaylı çalışma yaptı.

MESAJ VERMEK İÇİN ŞAHISLARI KULLANIYOR

Zanlının mesaj vermek istediğinde de mesaj almak istediğinde de şahısları kullandığı öğrenildi. Ayrıca zanlının birine mesaj gönderdiği zaman sadece gönderdiği kişinin kulağına söylenmesini istediği, kendine gelen mesajı sadece kendisinin kulağına söylenmesini istediği öğrenildi.

3.5 AY BOYUNCA İZLENDİ

Suriye’den gelen mesajları da örgüt üyelerinin kulağına fısıldayarak veren Baksi’nin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Zanlı 3,5 ay boyunca izlemeye alındı. Polis zanlının hastaneye birini görmeye gittiğini tespit etti.

Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli hastaneye giderken polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamanın ardından yakalanan zanlı emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.
Mahkemeye çıkarılan Baksi, tutuklandı.

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