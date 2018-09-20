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Demir çeliğe 200 günlük yüzde 25 ek vergi

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemi alındı.

AA | 20.09.2018 - 10:04..
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Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

YÜZDE 25 EK VERGİ

Buna göre, "yassı mamuller", "çubuklar, teller ve profiller", "demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri", "boru ve içi boş profiller" ile "paslanmaz çelikler"de 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak yüzde 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Demir çeliğe 200 günlük yüzde 25 ek vergi

Söz konusu ürünlerde, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmasına, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına da karar verildi.

Tebliğle açılacak tarife kontenjanları, yasası mamuller için 3 milyon 117 bin 670 ton, çubuklar, teller ve profiller için 558 bin 534 ton, boru ve içi boş profiller için 273 bin 901 ton, paslanmaz çelikler için 139 bin 934 ton ve demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri için 27 bin 44 ton olarak belirlendi.

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