Deniz Seki incelmeye devam ediyor

Mide ameliyatı olan herkesin yaptığı özel bir diyet programı uygulayan Deniz Seki, zayıflamaya devam edeceğini, yoğun iş temposunun da forma girmesine yardımcı olduğunu söyledi.

ALBÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

“Popstar 2018” yarışmasıyla ekrana dönen Seki, şu sıralar yeni albümü üzerinde çalışıyor. Stüdyo çalışmalarına başlayan ünlü popçu, müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş’la birlikte şarkı seçiyor. Deniz Seki’nin çıkaracağı albümde kendi yazıp bestelediği şarkıların yanı sıra Sezen Aksu, Ayla Çelik ve İsra Gülümser’in imzasını taşıyan eserler yer alacak. Seki, çalışma için yıllar önce Ahmet Kaya tarafından seslendirilen bir şarkıyı da yorumlayacak.