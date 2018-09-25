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Depresyon ‘sohbahar’la birlikte kabus gibi geldi

Yazın bitmesiyle beraber sonbahar depresyonu belirtilerinin ortaya çıkabileceğini ifade eden uzmanlar, düzenli spor ve beslenmenin ruh haline olumlu yansıdığını söylüyor.

İHA | 25.09.2018 - 15:38..
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Depresyon ‘sohbahar’la birlikte kabus gibi geldi

Doğanın tazelendiği, tatillerin yapıldığı ve güneşin parladığı yaz mevsiminden gündüzlerin kısaldığı sonbahara geçişte doğadaki tüm değişimlerin insanlarda birtakım psikolojik sorunları da beraberinde getirebildiğini ifade eden uzmanlar, sonbahar mevsimiyle birlikte depresyonların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Depresyon ‘sohbahar’la birlikte kabus gibi geldi

MUTSUZLUK, SIKINTI VE YORGUNLUK

Uzmanlar, “Sonbahar mevsimiyle beraber havaların erken kararması, soğuk hava etkisi ve dış mekan aktivitelerinin azalması, kişilerin iç dünyalarına çekilmelerine sebep olabiliyor. İnsanlar ilkbahar ve yaz aylarında kendilerini daha iyi hissederken, sonbahar ve kış aylarında mutsuzluk, sıkıntı ve yorgunlukla başa çıkmaya çalışıyor” diyor.

Depresyon ‘sohbahar’la birlikte kabus gibi geldi

DİKKAT VE KONSANTRASYON BOZUKLUĞU

Sonbahar depresyonunun isteksizlik, ümitsizlik, ilgisizlik, enerji kaybı, aşırı yorgunluk, iştah artışı, uykuya düşkünlük, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerin olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Kadınlarda, erkeklere göre daha sık görülebiliyor. Yapılan araştırmalar sonucu sonbahar depresyonunun oluşumunda genetik, yaşanan stres verici olaylar ve biyokimyasal maddelerin de rol oynadığı ortaya çıkıyor. Melatonin adı verilen hormonun da mevsimsel depresyonun oluşumunda etkili olduğu belirlenmiştir. Güneş ışığının azlığına bağlı olarak salgılanan melatonin hormonu fazla salgılandığında, kişinin fiziki hareketlerinin yavaşlamasına, uykulu, bitkin ve mutsuz hissetmesine sebep olabiliyor" ifadelerine yer veriyor.

Depresyon ‘sohbahar’la birlikte kabus gibi geldi

DÜZENLİ SPOR YAPMAK DEPRESYONU ENGELLİYOR

Mevsimsel depresyonun yoğunluğunu önlemek ve azaltmak için gün ışığından olabildiğince fazla faydalanmanın önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Günde 20-30 dakika gün ışığından faydalanmak, kişilerin duygu durumları üzerinde olumlu bir etki oluşturmaktadır. Düzenli spor yapmak da beyindeki serotonin düzeyini artırarak, sonbahar depresyonu ile baş etmeyi kolaylaştırıyor. Bunun yanında kış aylarında vücut sağlığı B ve C vitaminleriyle desteklenmeye ihtiyaç duyuyor, ayrıca düzenli beslenme de ruh halini olumlu etkiliyor" şeklinde uyarılarda bulunuyor.

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