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Der Spiegel yazarı Nedim Şener'e konuştu

Der Spiegel yazarı Maximilian Popp, FETÖ'nün mafyatik bir oluşum olduğunu ve BND'nin FETÖ'ye karşı bir planı olmadığını söyledi.

25.03.2017 - 12:14
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Der Spiegel yazarı Nedim Şener'e konuştu

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Der Spiegel'e verdiği röportajda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşmuş, kanlı darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğundan şüpheli olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği bu açıklamaların ardından; Posta yazarı Nedim Şener, Der Spiegel'den Maximilian Popp ile bir araya geldi.

DER SPİEGEL YAZARI FETÖ'YÜ ANLATTI

Şener'in sorularını yanıtlayan Alman yazar, FETÖ'nün mafyatik bir oluşum olduğunu söyledi.

BND'nin FETÖ'ye karşı bir planı olmadığını söyleyen Popp, istihbarat teşkilatının Gülen'in gücünün farkına varamadığını belirtti.

Der Spiegel yazarı Nedim Şener'e konuştu

İşte röportajdan bir kısım;

"FETÖ MAFYATİK BİR OLUŞUMDUR"

FETÖ’nün Türkiye’de neler yaptığını biliyorsun, Der Spiegel'de bunları yazdın. Senin gözünden FETÖ nedir?

"Bence onlar kendilerini tanımladıkları gibi sivil, eğitime ve diyaloğa önem veren bir hareketten ziyade, mafyatik bir oluşumdur. Gülenciler yasa dışı yöntemlerle güç peşinde koşan mafyatik bir örgüttür."

"OLDUĞUNDAN DAHA GÜÇSÜZ SANIYORLAR"

"BND Başkanı, darbe girişiminin arkasında FETÖ’nün bulunduğuna ikna olmadığını söyledi. Bu konuda senin düşüncen ne?"

"Ben de BND Başkanı’nın o konudaki sözlerine çok şaşırdım. BND, Gülen’le ilgilenmiyor, onlar için önemli bir yapılanma değil. BND’nin suçlanabileceği şey şu; Gülen’i olduğundan daha güçsüz sanıyorlar. Gülen konusunda hiçbir planları yok. Ne olduğunu anlamıyorlar."

Alman istihbarat başkanından skandal Gülen açıklaması haberi

Der Spiegel yazarı Nedim Şener'e konuştu

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