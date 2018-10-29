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Düğünde akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da düğünde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 29.10.2018 - 22:19..
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Olay, Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Akrabalarının düğününe gelen B.G, V.G ve Ö.G. arasında tartışma çıktı.

Düğünde akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesiyle B.G akrabaları, V.G ve Ö.G’yi tabancayla vurarak yaraladı. Düğündeki diğer kişiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. B.G. ise düğün salonundan hızla kaçarak devriye atan polis ekiplerine teslim oldu.

V.G. ile Ö.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ö.G.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kavganın ise alacak verecek meselesi yüzünden başladığı öğrenildi.


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