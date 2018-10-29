Düğünde akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

'Garip' ve 'Haydut' deniz polisinin maskotu oldu

Avrupa Birliği ulaştırma bakanları Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaz ve kış saati uygulamasının 2019 yılından itibaren kaldırılması önerisini görüştü.

Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'a destek veren Şenol Güneş, yeni bir çıkış aradıklarını söyledi.

Terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, Hakkari'de operasyonlarına devam ediyor. Yapılan hava harekatıyla 2 terörist daha öldürüldü.

Balıkesir'de yapılan operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

1 Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü CHP dünyanın en büyük havalimanının iptali için çalışırken, Fransızlar bu başarıdan dolayı Türkiye'yi tebrik etti.

2 AB'de gündem yaz-kış saati tartışması Avrupa Birliği ulaştırma bakanları Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaz ve kış saati uygulamasının 2019 yılından itibaren kaldırılması önerisini görüştü.

3 Şenol Güneş taraftara seslendi Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'a destek veren Şenol Güneş, yeni bir çıkış aradıklarını söyledi.

4 Ürdün'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

5 Balıkesir'de operasyon; İbranice Tevrat bulundu Balıkesir'de yapılan operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

6 Adana'da şüphelilerle arbede: 1 polisin bilinci kapandı Adana'nın Sarıçam ilçesinde "dur" ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çıkan arbedede bilinci kapanan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.