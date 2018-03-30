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Eğitimli elitist kesime ne deseniz inanıyor

Son günlerde art arda sergilenen her provokasyona anında atlayanlar "Meclis'te kadın tiyatrocular sahneye çıkarılmadı" provokasyonunu da kin, nefret kusmak için fırsat bildiler.

Haber Merkezi | 30.03.2018 - 21:50..
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Eğitimli elitist kesime ne deseniz inanıyor

28 Mart günü TBMM'de Meclis Sohbetleri toplantısında 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle bir tiyatro oyunu sergilendi.

KADINLAR SAHNEYE ÇIKARILMADI YALANI

Bazı basın organlarında bu tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı yönünde haberler yer aldı. Ancak işin aslının öyle olmadığı oyunun görüntülerinde açıkça görüldü ve bir provokasyon daha çok fazla büyümeden son buldu.

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TBMM DE AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Her ayın son Çarşamba günü gerçekleşen Meclis Sohbetleri'nin birincisi 'Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi' konusunda olmuştur. TBMM eski başkanlarından Sayın Mehmet Ali Şahin'in yönettiği, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan ve Prof. Dr. Mustafa Budak'ın konuşmacı olarak yer aldığı Meclis Sohbetleri'nin ikincisi 28 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. 'Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu' konusunun ele alındığı toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden de destek alınmıştır.

Devlet Tiyatrolarından gelen ekip, toplantının başında 10 dakikalık bir gösteri yapmıştır.

Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Gösteri, katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir müddet alkışlanmıştır.

Akabinde üç değerli öğretim üyesinin konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği sohbet toplantısına geçilmiştir.

Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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