Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, plakası öğrenilmeyen bir otomobilde ‘Kumandalı egzoz’ olduğunu tespit eden trafik polisleri aracı durdurdu. Daha sonra araç sahibine ceza yazdı. İsmi Emre olduğu öğrenilen araç sahibi ise kendi ceza yazıldığı için çılgına döndü.

Egzozuna ceza yazılınca aracını parçaladı ViDEO

ARACINI BIRAKIP GİTTİ

Çılgına dönen Emre isimli şahıs, eline aldığı sopa ile aracına vurmaya başladı. Aracının camlarını kırdıktan sonra hızını alamayan sürücü bu sefer de sinirini kaportadan çıkardı. Bir süre sonra sakinleşen şahıs aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı.



Sosyal medyada Adana Çevirme Radar grubunda paylaşılan görüntülerin ardından, aracını parçalayan sürücüye tepki yağdı.