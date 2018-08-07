Ekmek almaya giden minik kız kazada can verdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu ekmek almak için bakkala gitti. Yolun karşısına geçerken Meryem Öner'e bir otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Ağabeyi Rahmi Öner ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Meryem Öner'e (7) karşıdan karşıya geçerken hızla gelen O.D. yönetimindeki 01 HT 478 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öner, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.D. polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.