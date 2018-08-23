taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.10315
Euro
7.0468
Altın
1186.915
Borsa
90185.99

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde bunalıma giren Doğan Ş., tırmandığı elektrik direğinde, tellere sarılarak akıma kapılıp, yaşamına son verdi.

DHA | 23.08.2018 - 21:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş., elektrik direğine tırmandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elektrik tellerine sarılan genç, elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci elektrik direğinden indirdi. Sağlık ekipleri, Doğan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gencin cesedi otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati

332
Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi

149
Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor

Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor

208
Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

218
Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok

112
Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti

174
Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor

Almanlar dünyaya Türkiye'den açılıyor

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM