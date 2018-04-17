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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 11:54..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

DEVLET BAHÇELİ'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunarak, "3 Kasım 2019'u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız" dedi.

ERDOĞAN: BAHÇELİ'YLE YARIN GÖRÜŞECEĞİZ

Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt geldi. Erdoğan, Bahçeli ile yarın görüşmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın programına sonradan eklenen Bahçeli - Erdoğan görüşmesiyle birlikte Türkiye 4 ay sonra yapılacak seçim atmosferine girecek.

AK Parti ve MHP birlikte çıkardıkları ittifak yasasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlikte gireceklerini duyurmuşlardı.

CHP 'HODRİ MEYDAN' DEDİ

CHP sözcüsü Bülent Tezcan da Bahçeli'nin çağrısı üzerine canlı yayına bağlanarak "Biz hazırız, hodri meydan" dedi.

Devlet Bahçeli'den erken seçim için tarih verdi VİDEO


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