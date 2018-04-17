Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

1 Gluten Nedir? Doç. Dr. Halit Yerebakan, son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz glutenin içeriğini deney yaparak açıkladı.

2 Cumhurbaşkanı ve Başbakan parti kurmaylarıyla görüşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

3 Lavrov: Esad'ın Suriye'yi birleştirebileceğini söylemedik Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi birleştirebilecek kişi olduğunu hiçbir zaman söylemediklerini belirtti.

4 Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görüşmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçim çağrısının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşüyor.

5 Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'in kalbi çalındı Fransa tarihinde iki kez tahta çıkan tek kadın olarak bilinen Fransız Kraliçesi Brittanyli Anne'nin kalbinin olduğu kutunun Fransa'nın Nantes kentinde sergilendiği müzeden çalındığı açıklandı.

6 Adnan Polat: Emre de Arda da adamdır Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.