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Erdoğan: Fiyat yükselten marketleri zabıtalara bildirin

Başkan Erdoğan, "Alışılmadık şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa zabıtalara hemen iletin." çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 13:02..
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Erdoğan: Fiyat yükselten marketleri zabıtalara bildirin

Döviz kurlarındaki yükselişi bahane ederek ürün fiyatlarını arttıran fırsatçı firmalar tepki çekmeye devam ediyor.

AK Parti grup toplantısında konuya değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fiyat farkı varsa zabıtalara iletin" dedi, belediye başkanlarına da "Zabıtaları hassas olmaya teşvik edin" talimatı verdi.

Erdoğan: Fiyat yükselten marketleri zabıtalara bildirin

"SİZLER İŞİ EN YAKIN TEFTİŞ EDEN İNSANLARSINIZ"

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"Marketlerde şurada burada, sizler işi en yakın teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin.

Erdoğan: Fiyat yükselten marketleri zabıtalara bildirin VİDEO

"ZABITALARINIZI HASSAS OLMAYA TEŞVİK EDİN"

Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin.

Ciddi oynamalar, stoklar varsa, bunların stoklarını basmak bizim de devlet olarak milletimizin haklarını koruma bakımından görevimizdir."

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