Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, özel gündemle toplandı.
CHP'li Özgür Özel, 15 Temmuz'da Başbakan Binali Yıldırım'ın saklandığını söyleyince Başbakan Yıldırım sert tepki gösterdi.
MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ
Başbakan Yıldırım, kendisi hakkındaki sözlere "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir" şeklinde cevap verdi.
CUMHURBAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ
Genel Kurul'da yaşanan 15 Temmuz tartışmasında oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Meclis'ten ayrıldı. Yaşanan tartışmalara tepki gösteren Erdoğan, "Tek kelime ile rezalet" dedi.
Cumhurbaşkanı, Meclis Genel Kurulu'ndan ayrıldı VİDEO