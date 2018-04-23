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Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'da yaşananları 'Rezalet' olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 15:42..
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Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, özel gündemle toplandı.

CHP'li Özgür Özel, 15 Temmuz'da Başbakan Binali Yıldırım'ın saklandığını söyleyince Başbakan Yıldırım sert tepki gösterdi.

MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

Başbakan Yıldırım, kendisi hakkındaki sözlere "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir" şeklinde cevap verdi.

CUMHURBAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Genel Kurul'da yaşanan 15 Temmuz tartışmasında oturumu izleyen Cumhurbaşkanı Meclis'ten ayrıldı. Yaşanan tartışmalara tepki gösteren Erdoğan, "Tek kelime ile rezalet" dedi.

Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı, Meclis Genel Kurulu'ndan ayrıldı VİDEO

Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

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